Вопрос-ответ
За что я получаю доход?
Наши рекламодатели платят Вам за каждый клик с push-рассылки по вашей базе.
Сколько в среднем можно заработать с сайта?
Доход
зависит от качества сайта, возраста аудитории, тематики. Также стоит учесть, что доход
будет ежедневно расти с увеличением количества подписчиков. В среднем с сайта с
посещаемостью 1000 человек в сутки, вы будете зарабатывать
около 70 рублей в день, уже через 2 месяца (с
ростом количества подписчиков).
Могу я отсылать свои push уведомления пользователям сайта?
Да, вы можете полноценно пользоваться сервисом push-рассылок и отсылать своим пользователям любые уведомления
Где можно посмотреть пример, как это работает?
Как выглядит форма подписки, а также посмотреть какие уведомления мы отправляем пользователям, вы можете на сайте: https://mixerbest.ru
Почему это выгоднее, чем отправлять уведомления самостоятельно?
Если
отправлять свои уведомления: На каждую новую статью вы делаете push-рассылку.
Статьи написаны под СЯ, неинтересны большому кругу ваших читателей. Ваши статьи
читает, в среднем, 5% подписчиков.
В среднем, доход с 1000 прочтений
на вашем сайте составляет 150 рублей. С базы в 1000 подписчиков вы заработаете=150*5/100=7.5 рубля.
Через наш сервис:
Мы автоматически отправляем 3 - 5 раз в сутки push-уведомления. В
зависимости от данных об интересах пользователя, мы подбираем для каждого
пользователя наиболее актуальные новости или статьи. Каждую нашу статью читает
в среднем 5% подписчиков. За каждые 1000 прочтений вы получаете
около 70 рублей! С базы в 1000 подписчиков вы заработаете=1000*5/100=50 рублей!
Это выгоднее больше, чем в 5 раз!