Вопрос-ответ

За что я получаю доход? Наши рекламодатели платят Вам за каждый клик с push-рассылки по вашей базе.

Сколько в среднем можно заработать с сайта? Доход зависит от качества сайта, возраста аудитории, тематики. Также стоит учесть, что доход будет ежедневно расти с увеличением количества подписчиков. В среднем с сайта с посещаемостью 1000 человек в сутки, вы будете зарабатывать около 70 рублей в день, уже через 2 месяца (с ростом количества подписчиков).

Могу я отсылать свои push уведомления пользователям сайта? Да, вы можете полноценно пользоваться сервисом push-рассылок и отсылать своим пользователям любые уведомления

Где можно посмотреть пример, как это работает? Как выглядит форма подписки, а также посмотреть какие уведомления мы отправляем пользователям, вы можете на сайте: https://mixerbest.ru